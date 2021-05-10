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Серийный убийца Фурнире умер в больнице во Франции

Во Франции в возрасте 79 лет умер серийный убийца Мишель Фурнире. Об этом сообщает BFMTV.

По данным канала, Фурнире скончался в парижской больнице, куда его госпитализировали 28 апреля. Причина смерти не уточняется. BFMTV передает, что в последние годы мужчина страдал от болезни Альцгеймера.

Фурнире был известен как «арденнский маньяк». С 1987 по 2003 год он убил не менее восьми девочек и девушек на территории Франции и Бельгии. Ему помогала его жена Моник Оливье. Серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению.

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Фото:Руслан Кривобок / РИА Новости

В конце прошлого года в США в возрасте 80 лет умер Самюэль Литтл, который, как утверждают власти, был самым «результативным» убийцей в истории страны. Правоохранительным органам удалось доказать его причастность к 60 убийствам. При этом сам заключенный сознался, что на его счету около 90 жертв. По данным Associated Press, большинство убитых были женщинами, многие из которых занимались проституцией.

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