В США скончался «самый результативный» серийный убийца в стране

В США в возрасте 80 лет умер Самюэль Литтл, который, как утверждают власти, был самым результативным убийцей в истории страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей управления по вопросам исполнения наказаний.

По данным департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, заключенный болел диабетом. Также у Литлла были проблемы с сердцем. Представитель ведомства Вики Уотерс агентству сообщила, что признаков насильственной смерти на теле заключенного не было.

Литлла приговорили к пожизненному заключению в 2014 году. Пока он находился в тюрьме правоохранительным органам удалось доказать его причастность к 60 убийствам. Сам заключенный сознался, что на его счету около 90 жертв. Большинство убитых были женщинами, многие из которых занимались проституцией, передает Associated Press.

В 2019 году ФЮР назвала Сэмюэля Литтла «самым результативным» серийным убийцей в истории США.