Лавров и Чавушоглу призвали стороны конфликта в Иерусалиме к сдержанности

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Главы МИД России Лавров и Турции Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Восточном Иерусалиме и обострение палестино-израильских отношений и призвали стороны к сдержанности. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и ростом напряженности в Восточном Иерусалиме. Министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания — квартала Шейх-Джаррах.

«В духе совместного заявления <...> призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан», — говорится в сообщении.

Лавров и Чавушоглу также обсудили перспективы организации поставок вакцины «Спутник V» из России в Турцию и организацию ее производства на территории Турции. По мимо прочего, была отмечена важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха.