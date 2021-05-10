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Политика ,  
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Лавров и Чавушоглу призвали стороны конфликта в Иерусалиме к сдержанности

Фото: Mahmoud Illean / AP
Фото: Mahmoud Illean / AP

Главы МИД России Лавров и Турции Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Восточном Иерусалиме и обострение палестино-израильских отношений и призвали стороны к сдержанности. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и ростом напряженности в Восточном Иерусалиме. Министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания — квартала Шейх-Джаррах.

Фото:Mahmoud Illean / AP Фото:Mahmoud Illean / AP Фото:Mahmoud Illean / AP Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС Фото:Mahmoud Illean / AP Фото:Ammar Awad / Reuters Фото:Ammar Awad / Reuters Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС Фото:Ammar Awad / Reuters
Фото: Mahmoud Illean / AP

«В духе совместного заявления <...> призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан», — говорится в сообщении.

Лавров и Чавушоглу также обсудили перспективы организации поставок вакцины «Спутник V» из России в Турцию и организацию ее производства на территории Турции. По мимо прочего, была отмечена важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Столкновения в Иерусалиме

Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась вечером 7 мая. Столкновения произошли в двух районах города: возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах. Там по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, что привело к акциям протеста.

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10 мая сообщалось, что не менее 278 палестинцев получили ранения утром 10 мая в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Более 200 человек госпитализированы, сообщило представительство Красного Креста и Красного Полумесяца.

Также происходят периодичные ракетные обстрелы с территории сектора Газа, на которые Армия обороны Израиля отвечает точечными ударами.

Израиль Россия Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу Турция
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