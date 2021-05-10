Более 160 тыс. человек во Франции подписали обращение военных к властям

Фото: Christian Hartmann / AP

Более 160 тыс. человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны. Об этом сообщается на сайте издания Valeurs actuelles.

«В понедельник в 17:00 (18:00 мск) текст подписали 163 137 человек», — указывается на сайте.

В открытом письме французские военные поддержали обращение отставных и действующих военнослужащих, которые заявили о «распаде» страны из-за экстремизма и попрания Конституции.

Первое письмо, которое написала группа отставных генералов, появилось на сайте Valeurs actuelles в апреле. Его авторы обратились к президенту Эмманюэлю Макрону с призывом «защитить патриотизм». По мнению военных, исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. <...> Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь вашим приказам о ведении войны», — сказано в новом обращении.