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Политика ,  
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Более 160 тыс. человек во Франции подписали обращение военных к властям

Фото: Christian Hartmann / AP
Фото: Christian Hartmann / AP

Более 160 тыс. человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны. Об этом сообщается на сайте издания Valeurs actuelles.

«В понедельник в 17:00 (18:00 мск) текст подписали 163 137 человек», — указывается на сайте.

В открытом письме французские военные поддержали обращение отставных и действующих военнослужащих, которые заявили о «распаде» страны из-за экстремизма и попрания Конституции.

Первое письмо, которое написала группа отставных генералов, появилось на сайте Valeurs actuelles в апреле. Его авторы обратились к президенту Эмманюэлю Макрону с призывом «защитить патриотизм». По мнению военных, исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны и фактически уже началась расовая война.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. <...> Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь вашим приказам о ведении войны», — сказано в новом обращении.

Военные отмечают рост насилия в городах и деревнях страны и указывают, что «ненависть к Франции и ее истории становится нормой». По их мнению, в стране уже давно «тлеет гражданская война».

Французские военные поддержали письмо к Макрону о «распаде» страны
Политика
Фото:Stephane Mahe / Pool / Reuters

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На новое письмо также отреагировал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает LeParisien. «Очевидно, что это за несколько недель до первого тура региональных выборов и за несколько месяцев до первого тура президентских выборов, это весьма грубый маневр», — сказал он и посоветовал военным назвать свои имена.

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала власти серьезно отнестись к петиции. «Если бы это был призыв к мятежу, я бы его не поддержала. Это лишь наблюдение, которое сделали тысячи французов, и исполнительная власть должна серьезно отнестись к нему», — сказала она.

В декабре французские власти представили законопроект, который был призван ограничить влияние религиозного экстремизма в стране. Однако премьер-министр страны Жан Кастекс тогда подчеркнул, что документ не нацелен ни на одну религию.

Франция письмо военные Эмманюэль Макрон
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