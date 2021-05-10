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Политика ,  
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Французские военные поддержали письмо к Макрону о «распаде» страны

Действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение отставных генералов, заявивших о «распаде» страны. Письмо опубликовало издание Valeurs actuelles.

Ранее издание группа отставных генералов написала письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону. В нем они предупредили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях Франции, и в республике фактически идет расовая война, которая способна ее разрушить и привести к тысячам жертв. Во Франции военным запрещено высказываться на политические или религиозные темы, поэтому в Вооруженных силах республики пообещали наказать подписавших послание военнослужащих.

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«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. <...> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — говорится в новом письме военнослужащих.

В этом письме военные также указали на угрозу гражданской войны во Франции. Они заявили, что видят насилие в городах и деревнях страны, а «ненависть к Франции и ее истории становится нормой».

По данным на 6.45 мск, письмо поддержали свыше 220 тыс. человек.

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