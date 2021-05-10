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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ оценил эффективность вакцины «Спутник V» в Сан-Марино

Фото: Antonio Calanni / AP
Фото: Antonio Calanni / AP

Показатель среднедневного инфицирования в Сан-Марино сократился в 250 раз после кампании вакцинации препаратом «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). С 4 мая в стране не зафиксировали новых случаев заражения.

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении указывается, что средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС, а смертность от COVID-19 равняется нулю. Также в стране было закрыто отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

По предоставленным данным РФПИ, первый компонент вакцины получили 74% жителей Сан-Марино старше 16 лет, 90% всех прививок — это «Спутник V». Всего в Сан-Марино проживают около 34 тыс. человек.

В фонде напомнили, что поствакцинационные исследования в таких странах, как Аргентина, Мексика и Венгрия, продемонстрировали, что «Спутник V» — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. На сегодняшний день российский препарат зарегистрировали 64 страны с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

«Основой успеха Сан-Марино в защите населения от коронавирусной инфекции стало отсутствие политической мотивированности и предвзятости, в том числе при выборе в пользу российской вакцины «Спутник V», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в страну для организации «вакцинного туризма» на базе успешных результатов в стране.

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Число зарегистрировавших вакцину «Спутник V» стран достигло 30
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сан-Марино стало 30-й страной, которая зарегистрировала «Спутник V» у себя на территории в рамках ускоренной регистрации. «РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — сообщил тогда фонд.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что республика с 23 февраля ведет прививочную кампанию от коронавируса с использованием вакцины «Спутник V». Поскольку Сан-Марино не входит в ЕС, ему не нужно было дожидаться одобрения российского препарата от европейского регулятора.

«Для нас необходимо, чтобы препарат имел научное обоснование. Что касается «Спутника V», мы нашли обоснования в публикации в таком авторитетном журнале, как Lancet», — пояснил тогда госсекретарь по здравоохранению Роберто Чиаватта.

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Источник: JHU
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