РФПИ оценил эффективность вакцины «Спутник V» в Сан-Марино

Фото: Antonio Calanni / AP

Показатель среднедневного инфицирования в Сан-Марино сократился в 250 раз после кампании вакцинации препаратом «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). С 4 мая в стране не зафиксировали новых случаев заражения.

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении указывается, что средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС, а смертность от COVID-19 равняется нулю. Также в стране было закрыто отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

По предоставленным данным РФПИ, первый компонент вакцины получили 74% жителей Сан-Марино старше 16 лет, 90% всех прививок — это «Спутник V». Всего в Сан-Марино проживают около 34 тыс. человек.

В фонде напомнили, что поствакцинационные исследования в таких странах, как Аргентина, Мексика и Венгрия, продемонстрировали, что «Спутник V» — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. На сегодняшний день российский препарат зарегистрировали 64 страны с общим населением свыше 3,2 млрд человек.