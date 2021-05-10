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Финансы ,  
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Курсы евро и доллара снизились в начале торгов на фоне дорожающей нефти. Об этом свидетельствуют данные «Московской биржи».

По состоянию на 8.20 курс доллара опустился до 73,72 рубля. Курс евро снизился на 12 копеек и достиг 89,66 рубля.Курс евро снизился на 12 коп. и достиг 89,62 руб.

Ранее аналитик в банке «Санкт-Петербург» сообщили «РБК Инвестициям», что новостной фон для российских активов и рубля остается позитивным. В частности, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа об отключении России от системы SWIFT.

Кремль оценил влияние эскалации в Донбассе на курс рубля
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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В «ВТБ Капитале» отметили, что еще одним благоприятным фактором для рубля стало предстоящее сокращение объемов покупки валюты на рынке Минфином. С 11 мая по 4 июня ведомство снизит объем ежедневной покупки валюты до 6,5 млрд руб. в день, тогда как в апреле объем регулярных покупок ведомством составлял 8,4 млрд в день.

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