СМИ сообщили о гибели 11 человек при подрыве автобуса в Афганистане

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 23 получили ранения в результате взрыва автобуса в южной провинции Афганистана Забуль. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

По информации канала, пассажирский автобус ночью наехал на бомбу, установленную на обочине дороги. Другие детали происшествия не уточняются.

В субботу, 8 мая в Кабуле произошел взрыв у школы для девочек в районе Дашт-и-Барчи. Сначала сообщалось, что погибли 56 человек. Позже число погибших возросло до 63. Пострадали не менее 150 человек.

Источники Tolo News передавали, в школе прогремело три взрыва: сначала взорвалась машина, а затем были запущены две ракеты. Президент страны Ашраф Гани в случившемся обвинил группировку «Талибан» (признана террористической и запрещена в России). Сам «Талибан» при этом осудил нападение.