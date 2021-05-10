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Поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава приостановили до утра

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который пропал 7 мая в лесу на севере региона, приостановили до утра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального УМВД.

«Поиски приостановлены до утра», — отметил собеседник агентства.

Ранее в УМВД сообщали, что на поиски министра направили около 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС. Позже, по данным ведомства, к поискам подключатся волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители.

Под Омском пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный
Общество
Александр Мураховский

Также в ведомстве ранее указали, что в результате поисковых мероприятий в 6,5 км от охотбазы удалось найти квадроцикл пропавшего.

Мураховский не выходил на связь с 7 мая. В тот день он уехал на квадроцикле в лесной массив, после чего связь с ним прервалась. Знакомые сначала пытались сами его найти, но 8 мая наконец сообщили о происшествии в полицию.

На пост главы Минздрава Омской области Мураховский был назначен в ноябре 2020 года. Ранее он занимал пост главврача больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального. После того, как политик поступил в клинику, главврач заявил, что оппозиционер не был отравлен.

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