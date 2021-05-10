Поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава приостановили до утра

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который пропал 7 мая в лесу на севере региона, приостановили до утра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального УМВД.

«Поиски приостановлены до утра», — отметил собеседник агентства.

Ранее в УМВД сообщали, что на поиски министра направили около 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС. Позже, по данным ведомства, к поискам подключатся волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители.

Также в ведомстве ранее указали, что в результате поисковых мероприятий в 6,5 км от охотбазы удалось найти квадроцикл пропавшего.