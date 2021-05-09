Организаторы «Бессмертного полка» пресекли размещение портретов нацистов

Трансляция акции «Бессмертный полк онлайн» на рекламных щитах на фасаде Московского дома книги (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» остановили попытки разместить в шествии анкеты нацистских преступников и передадут данные об этом в Следственный комитет. Об этом сообщается на сайте движения.

«Модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка в онлайн-формате портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», — говорится в сообщении.

Также организаторы акции рассказали, что зафиксировали массовые DDoS- и веб-атаки на сайт шествия. «На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал», — говорится в сообщении.

В этом году, как и в прошлом, акция «Бессмертный полк» проводится в онлайн-формате. Для участия нужно было загрузить фотографию своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, на сайт мероприятия.