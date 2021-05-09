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Организаторы «Бессмертного полка» пресекли размещение портретов нацистов

Трансляция акции «Бессмертный полк онлайн» на рекламных щитах на фасаде Московского дома книги
Трансляция акции «Бессмертный полк онлайн» на рекламных щитах на фасаде Московского дома книги (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» остановили попытки разместить в шествии анкеты нацистских преступников и передадут данные об этом в Следственный комитет. Об этом сообщается на сайте движения.

«Модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка в онлайн-формате портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», — говорится в сообщении.

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Также организаторы акции рассказали, что зафиксировали массовые DDoS- и веб-атаки на сайт шествия. «На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал», — говорится в сообщении.

В этом году, как и в прошлом, акция «Бессмертный полк» проводится в онлайн-формате. Для участия нужно было загрузить фотографию своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, на сайт мероприятия.

В прошлом году были зафиксированы загрузки на сайт мероприятия фотографий нацистов. СК завел дела о реабилитации нацизма и использовании нацистской символики.

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