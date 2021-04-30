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Жителей Иркутска задержали за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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Двух жителей Иркутской области задержали за публикацию на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистов. Об этом говорится на сайте регионального следственного комитета (СК).

В отношении граждан 17 и 32 лет возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Дела возбуждены по материалам, представленным Федеральной службой безопасности.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

«В мае 2020 года подозреваемые с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети «Интернет» фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн», — говорится в сообщении.

Чью именно фотографию загрузили задержанные, СК не сообщает.

В июле СК также завел уголовное дело по этой статье в отношении жителей Кемерово и Перми, которые опубликовали на сайте «Бессмертного полка» фотографии Адольфа Гитлера и группенфюрера СС, атамана Андрея Шкуро.

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В прошлом году из-за пандемии акция прошла онлайн. В этом году «Бессмертный полк» также пройдет онлайн.

реабилитация нацизма Иркутская область СК Бессмертный полк
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