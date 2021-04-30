Жителей Иркутска задержали за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Двух жителей Иркутской области задержали за публикацию на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистов. Об этом говорится на сайте регионального следственного комитета (СК).
В отношении граждан 17 и 32 лет возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Дела возбуждены по материалам, представленным Федеральной службой безопасности.
«В мае 2020 года подозреваемые с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети «Интернет» фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн», — говорится в сообщении.