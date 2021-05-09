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Иордания осудила Израиль за «варварскую» атаку на мечеть в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Власти Иордании осудили «варварскую» атаку израильских сил безопасности на прихожан мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, передает Reuters.

«Мы не приемлем и осуждаем варварские действия израильской полиции и спецназа — от нарушений в адрес мечети до нападений на верующих», — говорится в заявлении правительства королевства.

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Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась в ночь на 8 мая. В результате столкновения палестинцев с израильскими силовиками пострадало более 200 человек.

Всего ранения получили 205 палестинцев. Из них 88 человек госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали на месте. По информации Красного Полумесяца, большинство травм получено из-за обстрела резиновыми пулями.

Причиной конфликта стало намерение Израиля построить поселения в Восточном Иерусалиме. В этом районе по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, которые впоследствии перерастают в столкновения с полицией.

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