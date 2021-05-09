Американский историк перечислил пять мифов о Второй мировой войне

Атака японцев на базу Перл-Харбор (Фото: Fox Photos / Getty Images)

Старший историк Национального музея Второй мировой войны (США, штат Луизиана) Роб Ситино рассказал о популярных, с его точки зрения, мифах о Второй мировой войне. Статью об этом он написал для журнала TIME.

По словам Ситино, одним из самых распространенных мифов является то, что президент США Франклин Рузвельт заранее знал об атаке японцев на базу Перл-Харбор. Ситино рассказал, что документов, подтверждающих «эту сумасшедшую теорию заговора», нет.

Также Ситино называет большим заблуждением считать Эрвина Роммеля, командира нацистских войск в Северной Африке, величайшим немецким генералом всех времен. Несмотря на то что Роммель разработал элемент «внезапной атаки» и был прозван за свою кампанию в Северной Африки Лисом Пустыни, он совсем не заботился о логистике. Это стало причиной, по которой ему не удалось взять под контроль Суэцкий канал.

Третьим мифом, по мнению Ситино, является ответственность Адольфа Гитлера за поражение Германии в войне. Историк считает это мнение ошибочным, поскольку при большой войне невозможно отвечать за все. «Высшие немецкие офицеры, генералы несут большую долю ответственности за развязывание войны, за ведение войны и за то, что война продолжалась до тех пор, пока уже не осталось никаких шансов на победу», — считает историк.