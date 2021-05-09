Песков объяснил слова Путина о «недобитых карателях»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Говоря о «недобитых карателях», президент России Владимир Путин имел в виду неонацистов в Европе и на Украине, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает радио «Говорит Москва».

В ходе своего выступления президент заявил: «Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны», — объяснил Песков слова президента.

В качестве примера Песков привел Украину и Прибалтику. «Галичина» (соединение войск СС нацисткой Германии, набранное из украинских добровольцев. — РБК), которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — рассказал Песков. В конце апреля в Киеве прошел «Марш вышиванок» сторонников дивизии. В марше приняли участие около сотни человек.