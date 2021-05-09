Умер лауреат премии Сервантеса писатель Хосе Мануэль Кабальеро Бональд

Хосе Мануэль Кабальеро Бональд (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Испанский писатель и поэт Хосе Мануэль Кабальеро Бональд, удостоенный премии Мигеля де Сервантеса в 2012 году, умер на 95-м году жизни в Мадриде. Об этом сообщает EFE со ссылкой на источники, близкие к автору, информацию изданию подтвердили в Институте Сервантеса.

Причина смерти не сообщается.

Хосе Мануэль Кабальеро Бональд являлся представителем «поколения пятидесятых годов» (литераторы, которые творили после Гражданской войны в Испании). Его дебютный роман «Два дня в сентябре» 1962 года (Dos días de septiembre) получил премию библиотеки Бреве. Бональд — автор многочисленных сборников стихотворений и эссе. Также он написал три книги мемуаров, последняя вышла в 2010 году, и пять романов.

Бональд родился в 1926 году в Мадриде в семье кубинцев. Он изучал философию и филологию в университете Севильи, преподавал в университете Боготы в Колумбии.