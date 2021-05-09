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Умер американский исполнитель ритм-н-блюза Ллойд Прайс

Американский исполнитель ритм-н-блюза и автор песен Ллойд Прайс, включенный в Зал славы рок-н-ролла, умер в США в возрасте 88 лет. Об этом AP сообщила жена Прайса Жаклин.

По ее словам, к смерти привели осложнения диабета.

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Прайс родился в пригороде Нового Орлеана 9 марта 1933 года. Он стал известным в возрасте 19 лет, когда записал свой хит Lawdy Miss Clawdy, пишет Rolling Stone. В 1956 году кавер на эту песню исполнил Элвис Пресли.

Затем в музыкальной карьере Прайса наступила пауза: в 1953 году его призвали на военную службу. Однако после завершения Корейской войны он продолжил заниматься музыкой и записал еще ряд хитов, таких как Stagger Lee, Personality и I’m Gonna Get Married. Песня Stagger Lee, в частности, входит в список 500 величайших песен всех времен по версии Rolling Stone.

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