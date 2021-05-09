Воробьев исключил новые коронавирусные ограничения в Подмосковье

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Московской области пока не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Нет», — ответил Воробьев на соответствующий вопрос журналистов. Он также добавил, что в регионе продолжается вакцинация и уже привиты более 800 тыс. человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в Московской области выявили 636 новых случаев заражения. Всего в стране диагностировали 8419 новых случаев заражения. За сутки из числа заболевших умерли 334 человека.