Пандемия коронавируса , 09 мая, 12:39
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Воробьев исключил новые коронавирусные ограничения в Подмосковье
В Московской области пока не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Нет», — ответил Воробьев на соответствующий вопрос журналистов. Он также добавил, что в регионе продолжается вакцинация и уже привиты более 800 тыс. человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в Московской области выявили 636 новых случаев заражения. Всего в стране диагностировали 8419 новых случаев заражения. За сутки из числа заболевших умерли 334 человека.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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