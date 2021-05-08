В Москве умер народный учитель России Юрий Завельский

Юрий Завельский (Фото: 1543.ru)

В ночь с 7 на 8 мая в возрасте 93 лет умер директор гимназии № 1543 и народный учитель России Юрий Завельский. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

РБК обратился за комментарием в гимназию № 1543.

Завельский родился в июне 1927 года. Во время Великой Отечественной войны работал на оборонном заводе. После окончания войны поступил на геофак МГУ.

Карьеру педагога Завельский начал в селе Большая Даниловка Харьковской области. В 1955 году он переехал в Москву, где сначала работал в 37-й школе Фрунзенского района. В 1975-м Завельский стал первым и к настоящему моменту единственным директором школы № 43, которая в 1994 году была реорганизована в гимназию № 1543.

В сентябре 2014 года президент Владимир Путин присвоил Завельскому звание народного учителя России. В 2015-м директор выпустил книгу «О школьном учителе: мысли вразброс», посвященную профессии педагога.

Пост, посвященный смерти Завельского, опубликовал у себя в Instagram артист Максим Галкин.

«Это был человек невероятных знаний, беспрецедентной преданности своему делу. Я не встречал больше людей, настолько любящих свою профессию», — написал артист.