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Учителя из России рассказали об эвакуации в Таджикистане

Вячеслав Ломовцев
Вячеслав Ломовцев (Фото: sugd.rs.gov.ru)

Российские учителя, эвакуированные ранее из приграничного села в Таджикистане в связи с конфликтом на киргизско-таджикской границе, рассказали РБК об условиях эвакуации.

«Условия у нас здесь хорошие. Нам троим предоставили квартиру. Две комнаты, кухня. Все необходимое есть», — заявила учитель русского языка и литературы, преподаватель начальных классов школы «Дурахшандагон» села Хистеварз Наталья Макаренко.

По словам учителя биологии в школе «Дурахшандагон» села Хистеварз Вячеслава Ломовцева, после того как преподаватели услышали звуки выстрелов, они сообщили о ситуации руководству в Россотрудничество. Позднее за ними приехала специальная машина, учителя собрались без проблем, их вывезли в Худжанд и разместили.

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Когда они ехали, по дороге шли машины, грузовики, в которых сидели женщины и дети. Мимо них проезжали машины, в них были мужчины с автоматами, добавила Макаренко. «Стали отключать электричество, видимо, чтобы на свет не бомбили», — добавила она.

Ломовцев выразил надежду вернуться на работу в Хистеварз в понедельник, 3 мая. «Пока не слышно о каких-то изменениях в графике работы из-за конфликта на границе. Надо приехать, выйти на работу, будет ясно», — добавил он.

Конфликт на киргизско-таджикской границе начался 28 апреля, когда таджикские военные повесили камеры видеонаблюдения на столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной», который является спорной территорией. Местные жители попросили убрать камеры, но им отказали. После этого люди начали драться и кидаться камнями. Позднее в конфликт вмешались военные обеих стран.

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По данным Минздрава Киргизии, в ходе конфликта пострадали 154 человека, 31 из которых скончался. Таджикская сторона сообщила о 90 раненых и десяти погибших. Стороны вновь заявили, что договорились о прекращении огня.

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