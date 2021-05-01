Учителя из России рассказали об эвакуации в Таджикистане

Вячеслав Ломовцев (Фото: sugd.rs.gov.ru)

Российские учителя, эвакуированные ранее из приграничного села в Таджикистане в связи с конфликтом на киргизско-таджикской границе, рассказали РБК об условиях эвакуации.

«Условия у нас здесь хорошие. Нам троим предоставили квартиру. Две комнаты, кухня. Все необходимое есть», — заявила учитель русского языка и литературы, преподаватель начальных классов школы «Дурахшандагон» села Хистеварз Наталья Макаренко.

По словам учителя биологии в школе «Дурахшандагон» села Хистеварз Вячеслава Ломовцева, после того как преподаватели услышали звуки выстрелов, они сообщили о ситуации руководству в Россотрудничество. Позднее за ними приехала специальная машина, учителя собрались без проблем, их вывезли в Худжанд и разместили.

Когда они ехали, по дороге шли машины, грузовики, в которых сидели женщины и дети. Мимо них проезжали машины, в них были мужчины с автоматами, добавила Макаренко. «Стали отключать электричество, видимо, чтобы на свет не бомбили», — добавила она.