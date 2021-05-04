В Сахалинской области отравились 14 работников строительного предприятия

В городе Углегорск Сахалинской области отравились 14 сотрудников строительного предприятия. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Углегорской городской прокуратурой организована с привлечением контролирующих органов проверка по факту отравления работников предприятия ОРГ «Энергострой», — говорится в сообщении.

В ходе проверки надзорный орган оценит соблюдение требований по организации питания работников и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Ксению Сахарову сообщает, что в результате отравления госпитализированы 14 человек. При этом, по ее словам, угрозы их жизни нет, состояние улучшилось.