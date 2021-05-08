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Число жертв обрушения метромоста в Мехико достигло 26 человек

Число погибших в результате обрушения моста в метро Мехико, которое произошло 3 мая, возросло с 25 до 26 человек. Об этом сообщает El Universal.

Еще один погибшим оказался 52-летний мужчина. Он умер в больнице от полученных травм. По данным властей, в больницах остаются 34 человека, 52 уже выписаны. Один человек числится без вести пропавшим.

В Мехико назвали причину обрушения моста в метро
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3 мая в столице Мексики на 12-й линии метро, рядом со станцией Olivos, обрушился мост. В это время по нему проходил поезд. Под обрушенными конструкциями моста оказались несколько автомобилей, проезжавших по дороге под линией метро.

Представитель городских властей предположил, что причиной обрушения стало повреждение конструкций моста. Он добавил, что окончательную причину обрушения должна установить прокуратура.

Ранее El Universal писала, что опоры моста дали трещины после землетрясения 2017 года.

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