В Нижегородской области загорелся танк-памятник Т-34

Видео: ovhdzr / VK

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Очевидцы сообщили о возгорании памятника танку Т-34 в поселке Новосмолинский в Нижегородской области. Одному из очевидцев удалось заснять горящий памятник на видео, передают «Вести».

Как сообщили сотрудники МЧС, загорелся мусор, который скопился в отверстиях некогда боевого танка.

«На момент прибытия подразделений происходило небольшое тление мусора, который время от времени местные жители и детвора запихивали в щели. Поэтому возгорание танка — это очень громко сказано, возгорания не было», — заявили в ведомстве, отказавшись называть инцидент пожаром.

РБК обратился за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаилу Чиркову.