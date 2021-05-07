В Москве арестовали гендиректора сгоревшей гостиницы «Вечный зов»

Видео: пресс-служба Пресненского районного суда

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Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца гендиректора гостиницы «Вечный зов» в Москве, где при пожаре погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские суды».

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пустового А.Ю., трудоустроенного в должности генерального директора и главного бухгалтера ООО «Вечный Зов Премиум» <...> сроком до 04 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Дело о пожаре в гостинице расследуют по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Кроме гендиректора также задержан управляющий отеля.