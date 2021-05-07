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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложения «Улица героев»

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Фото: Jonathan Brady / PA Images / ТАСС
Фото: Jonathan Brady / PA Images / ТАСС

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничение доступа к мобильному приложению «Улица героев». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица героев», принадлежащему ГТРК «Саратов», — говорится в сообщении.

Ведомство потребовало от компании проинформировать о снятии ограничений и объяснить причины их введения. Кроме того, оно обвинило компанию в нарушении ключевых правил свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«Подчеркиваем: любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми», — заявили в Роскомнадзоре.

В случае если Google проигнорирует требования Роскомнадзора, по российскому законодательству компании грозит административный штраф в размере 1 млн руб. В случае повторного нарушения штраф может увеличиться до 3 млн руб.

«Улица героев» — это приложение, позволяющее пользователям ознакомиться с информацией о героях Великой Отечественной войны и летчиках-космонавтах, в честь которых названы улицы в городах России. На сайте приложения есть ссылки для Google Play и App Store.

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