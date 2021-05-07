В Свердловской области арестовали мужа погибшей девушки-блогера

В Свердловской области арестовали мужа погибшей блогерши Кристины Журавлевой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД и старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по области Александр Шульга.

По данным полиции, мужчина четверо суток не решался избавиться от тела девушки. «Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофером, остановившимся по нужде», — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, на теле Журавлевой не было травм и следов насилия.

После этого мужчина сообщил в ОВД о «таинственном исчезновении своей второй половинки». Дав показания на детекторе лжи, мужчина признался в содеянном.