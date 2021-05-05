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СК завел дело после обнаружения тела девушки-блогера под Екатеринбургом

Кристина Журавлева
Кристина Журавлева (Фото: kris_zhuravleva / Instagram)

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела девушки. Об этом сообщил РБК представитель местного СК Александр Шульга.

«По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), СКР разбирается в обстоятельствах гибели, проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия», — отметили в СК. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

В свою очередь, в местном управлении МВД отметили, что полицейские также выясняют обстоятельства произошедшего. «Личность погибшей девушки установлена. В настоящее время полицейские устанавливают круг знакомых, с кем она общалась в последнее время, в том числе выясняется, были ли у нее конфликты в семье», — сказал РБК глава пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее екатеринбургский портал E1 писал, что 5 апреля пропала 28-летняя Кристина Журавлева. Спустя 11 дней ее тело обнаружили в лесу под Арамилем. Источник в следственных органах издания сообщал, что тело нашли в середине апреля. «Была проведена экспертиза. Пока нет данных, идет ли речь о суициде либо это было убийство», — отмечал источник.

Кристина Журавлева вела блог в Instagram. В соцсетях она была известна как kris_zhuravleva_. Интернет-дневник был посвящен стилю и красоте, в нем было больше 57 тыс. подписчиков. Последняя запись в блоге Журавлевой датируется 3 апреля. После этого страница не обновлялась.

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