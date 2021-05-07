Минэнерго прокомментировало изменение порядка биржевых торгов топливом

Постановление правительства об изменении порядка биржевых торгов топливом должно оказать стабилизирующее воздействие на ситуацию на внутреннем рынке и помочь трейдерам рационально планировать покупку топлива для АЗС. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минэнерго.

Вводимые документом понятия регулярности и равномерности биржевых торгов должны помочь независимым трейдерам и частным сетям АЗС рационально планировать закупки топлива, а также минимизировать риск резкого и необоснованного повышения розничных цен на независимых сетях АЗС, указали в Минэнерго.

При этом наибольший стабилизирующий эффект, по мнению ведомства, мера окажет в регионах, которые находятся далеко от центров производства нефтепродуктов и характеризуются развитой сетью частных АЗС.

В ведомстве отметили, что изменения должны защитить участников рынка от резких скачков биржевых цен на топливо в случаях, когда они могли быть связаны с резким изменением объема предложения топлива на бирже на отдельных базисах.