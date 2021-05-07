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Минэнерго прокомментировало изменение порядка биржевых торгов топливом

Постановление правительства об изменении порядка биржевых торгов топливом должно оказать стабилизирующее воздействие на ситуацию на внутреннем рынке и помочь трейдерам рационально планировать покупку топлива для АЗС. Об этом РБК заявили в пресс-службе Минэнерго.

Вводимые документом понятия регулярности и равномерности биржевых торгов должны помочь независимым трейдерам и частным сетям АЗС рационально планировать закупки топлива, а также минимизировать риск резкого и необоснованного повышения розничных цен на независимых сетях АЗС, указали в Минэнерго.

При этом наибольший стабилизирующий эффект, по мнению ведомства, мера окажет в регионах, которые находятся далеко от центров производства нефтепродуктов и характеризуются развитой сетью частных АЗС.

В России изменили порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен
Экономика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ведомстве отметили, что изменения должны защитить участников рынка от резких скачков биржевых цен на топливо в случаях, когда они могли быть связаны с резким изменением объема предложения топлива на бирже на отдельных базисах.

«Кроме того, дополнительный объем поставок топлива на биржу будет обеспечен благодаря появляющейся у некоторых НПЗ возможности продавать топливо на условии самовывоза автомобильным транспортом непосредственно с НПЗ. Это в первую очередь актуально для покупателей в Северо-Западном федеральном округе, что объясняется относительно небольшим радиусом поставки топлива на местном рынке», — заключили в ведомстве.

При этом документ правительства не влияет на ранее принятые изменения в совместный приказ Минэнерго России и ФАС России о повышении нормативов продаж топлива на бирже компаниями, занимающими доминирующее положение. Постановление распространяет такие же требования на всех участников рынка, не только тех, которые занимают доминирующее положение на рынке, отметили в министерстве.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об усовершенствовании механизмов биржевых торгов бензином и дизелем. Документ ввел понятие регулярности и равномерности биржевых торгов, что должно дать компаниям возможность планировать объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц. Кроме того, у нефтекомпаний появилась возможность торговать через биржу автотранспортом прямо с завода.

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