Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, в частности торгово-экономические отношения. Лидеры стран договорились в скором времени провести заседание межправительственной комиссии.

Путин и Нетаньяху обсудили проблему сирийского урегулирования. Нетаньяху также рассказал российскому лидеру о контактах израильской стороны с представителями Киева.