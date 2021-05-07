Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 12:42
На какие должности лучше назначать женщин Pro, 15:47 Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 15:41 В Свердловской области арестовали мужа погибшей девушки-блогера Общество, 15:33 Минэнерго прокомментировало изменение порядка биржевых торгов топливом Бизнес, 15:20 Шлеменко победил Сантоса в своем первом поединке за 17 месяцев Спорт, 15:20 Инженеры Tesla усомнились в прогнозе Маска о скором выпуске беспилотника Авто, 14:53 Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы Политика, 14:52 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 14:49 Мазепин занял последнее место в свободной практике Гран-при Испании Спорт, 14:46 В Турции начали отслеживать криптотранзакции на сумму более $1,2 тыс. Крипто, 14:40 Буре заявил об оптимизме после серебра сборной России на юниорском ЧМ Спорт, 14:33 Минск заявил о подготовленных мерах на случай расширения санкций Политика, 14:20 Минэнерго исключило связь площади дома с бесплатным подключением к газу Общество, 14:13 Костюм супергероя: что такое экзоскелет и зачем он нужен Индустрия 4.0, 14:11 
Политика ,  
0 

Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста», — говорится в сообщении.

Украина предложила Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией
Политика
Биньямину Нетаньяху

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения, в частности торгово-экономические отношения. Лидеры стран договорились в скором времени провести заседание межправительственной комиссии.

Путин и Нетаньяху обсудили проблему сирийского урегулирования. Нетаньяху также рассказал российскому лидеру о контактах израильской стороны с представителями Киева.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал о предложении Нетаньяху стать посредником во время переговоров Киева с Москвой. По его словам, предложение было сделано Нетаньяху, поскольку израильского премьера связывают хорошие отношения и с российским президентом Владимиром Путиным, и с лидером Украины Владимиром Зеленским. Нетаньяху обещал постараться сделать все, что «в его силах».

Биньямин Нетаньяху Владимир Путин День Победы поздравление
Материалы по теме
Нетаньяху лишился права сформировать правительство Израиля
Политика
Путин выразил Нетаньяху соболезнования после гибели людей на празднике
Политика
Украина предложила Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter