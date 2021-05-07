Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» 9 мая продлен в соцсетях до самого Дня Победы включительно. Об этом сообщается на сайте общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«По многочисленным просьбам <...> принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие «Бессмертного полка» через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк памяти» до 12:00 9 мая», — говорится в сообщении.

Прием заявок на сайте проекта завершился 7 мая в 10:00. Все анкеты, которые были загружены до этого дня и одобрены модераторами, попадут в трансляцию онлайн-шествия «Бессмертного полка» в День Победы.

На сайте движения отмечается, что в этом году желающих присоединиться к онлайн-шествию стало значительно больше. «К поданным в прошлом году более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось почти 1,5 млн новых», — говорится в сообщении.