Власти ЛНР заявили об отсутствии острой необходимости в миротворцах ООН

Особой необходимости вводить миротворцев ООН в самопровозглашенную ЛНР нет, наоборот, это может затянуть конфликт и навредить местным жителям. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью «РИА Новости».

«Я считаю, что на сегодняшний день вот такой острой необходимости и целесообразности введения на нашу территорию миротворческих сил ООН нет», — сказал он.

Пасечник отметил, что конфликты, к которым присоединяются миротворцы ООН, «затягиваются на десятилетия». По его мнению, чем больше сторон будет вовлечено, тем сложнее будет распутать ситуацию. Глава ЛНР указал и на отсутствие необходимого международного решения для ввода миротворческого контингента.

Кроме того, по его словам, жители Донбасса устали от вида военных. «Я считаю, что у нас народ, если честно, устал от войны. Особенно жители, как мы их называем, прифронтовых районов, которые проживают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Они устали от того, что постоянно люди в военном, что постоянно движется военная техника», — пояснил Пасечник.