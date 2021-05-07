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Конфликт в Донбассе ,  
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Власти ЛНР заявили об отсутствии острой необходимости в миротворцах ООН

Особой необходимости вводить миротворцев ООН в самопровозглашенную ЛНР нет, наоборот, это может затянуть конфликт и навредить местным жителям. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью «РИА Новости».

«Я считаю, что на сегодняшний день вот такой острой необходимости и целесообразности введения на нашу территорию миротворческих сил ООН нет», — сказал он.

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Пасечник отметил, что конфликты, к которым присоединяются миротворцы ООН, «затягиваются на десятилетия». По его мнению, чем больше сторон будет вовлечено, тем сложнее будет распутать ситуацию. Глава ЛНР указал и на отсутствие необходимого международного решения для ввода миротворческого контингента.

Кроме того, по его словам, жители Донбасса устали от вида военных. «Я считаю, что у нас народ, если честно, устал от войны. Особенно жители, как мы их называем, прифронтовых районов, которые проживают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Они устали от того, что постоянно люди в военном, что постоянно движется военная техника», — пояснил Пасечник.

Собеседник «РИА Новости» отметил, что такие люди существуют в постоянном страхе, и дополнительные военные плохо повлияют на их психологическое здоровье.

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Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос миротворческой миссии ООН на Украине снят с повестки дня. Он добавил, что ДНР рассматривает ооновских миротворцев только в качестве тех, кто будет обеспечивать безопасность сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

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