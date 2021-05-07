В Москве 7 мая перекроют часть улиц из-за генеральной репетиции парада

В столице во время генеральной репетиции парада, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, с утра частично перекроют движение на западе, северо-западе и в центре. Об этом сообщает в Telegram московский департамент транспорта.

Также в этих районах поменяются маршруты наземного транспорта.

Частично изменится график работы метро. С 5:30 до окончания тренировочных мероприятий станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

В предыдущей репетиции парада участвовали более 12 тыс. военнослужащих и свыше 190 образцов техники.