Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 74,58 (-0,28) Инвестиции, 06 мая, 12:52
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 89,68 (-0,1) Инвестиции, 06 мая, 12:52
Психоделики и SPAC: секреты гениального немецкого инвестора — Bloomberg Pro, 08:14 Синоптик оценил вероятность потепления в Северном полушарии Общество, 08:09 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 08:07 В майские праздники россиян стали обманывать через сервисы бронирования Общество, 08:00 В Москве 7 мая перекроют часть улиц из-за генеральной репетиции парада Общество, 07:43 Россиянина признали лучшим игроком юниорского ЧМ по хоккею Спорт, 07:15 Глава ЛНР назвал ситуацию в Донбассе «настоящей гражданской войной» Политика, 07:12 NYT сообщила о возможном браке 70 млн вакцин Johnson & Johnson Общество, 06:53 Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею Спорт, 06:32 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 06:27 Французские рыбаки сняли блокаду с британского острова Джерси Общество, 06:16 Командование ВС США оценило сроки вывода войск из Афганистана Политика, 05:47 Траты россиян на фастфуд выросли почти на четверть Общество, 05:40 Лесной пожар в Омской области уничтожил 25 строений Общество, 05:27
Общество ,  
0 

В Москве 7 мая перекроют часть улиц из-за генеральной репетиции парада

В столице во время генеральной репетиции парада, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, с утра частично перекроют движение на западе, северо-западе и в центре. Об этом сообщает в Telegram московский департамент транспорта.

Также в этих районах поменяются маршруты наземного транспорта.

Частично изменится график работы метро. С 5:30 до окончания тренировочных мероприятий станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

Как прошла репетиция парада Победы в Москве. Видео
Политика

В предыдущей репетиции парада участвовали более 12 тыс. военнослужащих и свыше 190 образцов техники.

29 апреля, во время отработки движения для парада, также перекрывали улицы. На этом фоне пробки в Москве достигли десяти баллов.

В 2021 году парад пройдет в обычном формате 9 мая. В 2020 году из-за эпидемии праздничное мероприятие перенесли на 24 июня и сократили до воздушной части.

парад Москва репетиция
Материалы по теме
Как прошла репетиция парада Победы в Москве. Видео
Политика
На Красной площади прошла вторая ночная репетиция парада Победы
Общество
Минобороны опубликовало порядок проезда техники на параде в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter