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В омской деревне из-за сильного ветра загорелись 14 домов и магазин

В деревне Каракуль Омской области из-за сильного ветра загорелись 14 частных деревянных домов, десять строений и один магазин. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в Instagram.

По данным МЧС, огонь пришел со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, а потом из-за сильного ветра перекинулся на дома, находящиеся поблизости, и в 13:15 (10:15 по мск) произошло возгорание.

В МЧС добавили, что пострадавших нет.

Когда сотрудники противопожарной службы прибыли на место возгорания, уже горели два дома. После распространения пожара из-за порывистого ветра были привлечены дополнительно восемь единиц техники и 15 пожарных. Тушение пожара продолжается.

Для людей, чьи дома сгорели, подготовлены 38 мест для временного размещения в гостинице «Русь» в районном поселке Большеречье.

По факту пожара и его причинам будет проведена проверка. «Мы будем рассматривать факты возникновения пожаров в природной среде, которые перешли на населенные пункты не как происшествие, а как нарушение закона в области пожарной безопасности», — отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Омской области Максим Новиков.

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В Самарской области сгорели 14 дачных домов
Общество
Фото:МЧС России

Ранее в Самарской области сгорели 14 дачных строений. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Возгорание произошло в садово-дачном товариществе «Металлист» в муниципальном районе Волжский. Спустя пять с половиной часов пожар локализовали на площади 2 га, к шести утра его ликвидировали. В МЧС отметили, что большинство таких происшествий случается в результате неконтролируемого пала сухой травы.

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