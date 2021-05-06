В омской деревне из-за сильного ветра загорелись 14 домов и магазин

В деревне Каракуль Омской области из-за сильного ветра загорелись 14 частных деревянных домов, десять строений и один магазин. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в Instagram.

По данным МЧС, огонь пришел со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, а потом из-за сильного ветра перекинулся на дома, находящиеся поблизости, и в 13:15 (10:15 по мск) произошло возгорание.

В МЧС добавили, что пострадавших нет.

Когда сотрудники противопожарной службы прибыли на место возгорания, уже горели два дома. После распространения пожара из-за порывистого ветра были привлечены дополнительно восемь единиц техники и 15 пожарных. Тушение пожара продолжается.