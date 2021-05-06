СК проверит информацию о гибели тюленей в Каспийском море

Информацию о гибели на побережье Каспийского моря более 150 тюленей, занесенных в Красную книгу России, проведут доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Ранее в «Каспийском природоохранном центре» рассказали, что ученые за два дня нашли больше 150 погибших тюленей. Животные был обнаружены в районе Зеленоморского, Манаса (это Карабудахкентский район), села Новокаякент (Каякентский район) и поселка Сулак. Причину смерти животных с помощью их ДНК выясняют в научно-экспедиционном центре «Морские млекопитающие».

Представители Каспийского природоохранного центра считают, что животные погибли, запутавшись в сетях рыбаков. «У некоторых особей видны следы сетей, у некоторых полностью срезана шкура. Из нее потом могут делать шапки, шубы», — объяснил директор центра Заур Гапизов.