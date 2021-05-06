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Общество ,  
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СК проверит информацию о гибели тюленей в Каспийском море

Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр
Фото: Каспийский природоохранный центр

Информацию о гибели на побережье Каспийского моря более 150 тюленей, занесенных в Красную книгу России, проведут доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Ученые нашли на берегу Каспийского моря более 150 мертвых тюленей
Общество

Ранее в «Каспийском природоохранном центре» рассказали, что ученые за два дня нашли больше 150 погибших тюленей. Животные был обнаружены в районе Зеленоморского, Манаса (это Карабудахкентский район), села Новокаякент (Каякентский район) и поселка Сулак. Причину смерти животных с помощью их ДНК выясняют в научно-экспедиционном центре «Морские млекопитающие».

Представители Каспийского природоохранного центра считают, что животные погибли, запутавшись в сетях рыбаков. «У некоторых особей видны следы сетей, у некоторых полностью срезана шкура. Из нее потом могут делать шапки, шубы», — объяснил директор центра Заур Гапизов.

Координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров назвал гибель такого количества тюленей, единственных морских млекопитающих в Каспийском море, экологическим ЧП.

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Дагестан Каспийское море нерпы Красная книга
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