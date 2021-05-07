Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 74,58 (-0,28) Инвестиции, 06 мая, 12:52
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 89,68 (-0,1) Инвестиции, 06 мая, 12:52
Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 02:03 Псаки допустила уход с должности пресс-секретаря Белого дома Политика, 01:50 Twitter заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Трампа Политика, 01:42 Глава офиса Зеленского сообщил о надежде на визит Байдена в 2021 году Политика, 01:29 Рогозин предупредил о падении ступени китайской ракеты-носителя Технологии и медиа, 01:13 Экс-тренер «Спартака» установил рекорд еврокубков Спорт, 01:01 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 00:53 Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО Политика, 00:47 Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT Политика, 00:24 «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы Спорт, 00:14 Как менялось жилье военнослужащих в Российской Империи, СССР и России РБК и ПСБ, 00:01 Российские военные сообщили о перемещении техники коалиции США в Сирии Политика, 06 мая, 23:54 Эксперты посчитали политическим выбор Moderna лучшей в мире вакциной Общество, 06 мая, 23:25 СК начал проверку после взрыва снаряда времен ВОВ под Волгоградом Общество, 06 мая, 23:21
Политика ,  
0 

Глава офиса Зеленского сообщил о надежде на визит Байдена в 2021 году

Украинские власти надеются на визит американского президента Джо Байдена в 2021-ом, так как этот год является особенным для Украины. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова цитирует пресс-служба офиса президента Украины в Facebook.

Ермак напомнил, что в 2021-ом Украина отмечает 30-летие независимости. «Поэтому большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году», — пояснил он.

Байден заявил Зеленскому о желании посетить Украину
Политика
Джо Байден

По словам Ермака, Блинкен сообщил украинской стороне о заинтересованности Байдена в таком визите. Как добавил глава офиса украинского лидера, есть основания полагать, что встреча Байдена и Зеленского состоится в ближайшее время. Однако пока точная дата не определена.

Блинкен назвал 2 угрозы для Украины, а Зеленский поблагодарил за санкции
Политика
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

В начале апреля во время телефонного разговора Байден сказал Зеленскому, что ждет возможности снова посетить Украину, когда появится такая возможность. Он также заверял Зеленского в поддержке проводимых на Украине реформ.

Владимир Зеленский Джо Байден Украина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter