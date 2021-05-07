Глава офиса Зеленского сообщил о надежде на визит Байдена в 2021 году

Украинские власти надеются на визит американского президента Джо Байдена в 2021-ом, так как этот год является особенным для Украины. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак по итогам встречи Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова цитирует пресс-служба офиса президента Украины в Facebook.

Ермак напомнил, что в 2021-ом Украина отмечает 30-летие независимости. «Поэтому большая надежда увидеть президента Байдена в Украине в этом году», — пояснил он.

По словам Ермака, Блинкен сообщил украинской стороне о заинтересованности Байдена в таком визите. Как добавил глава офиса украинского лидера, есть основания полагать, что встреча Байдена и Зеленского состоится в ближайшее время. Однако пока точная дата не определена.