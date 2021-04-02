Байден заявил Зеленскому о желании посетить Украину

Джо Байден (Фото: Oliver Contreras / Global Look Press)

Президент США Джо Байден высказал желание посетить Украину, когда у него появится такая возможность. Об этом, как передает глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице Facebook, Байден сказал Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.

«Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», — написал Ермак.

Сегодня состоялся первый телефонный разговор между Байденом и Зеленским. Он продлился 50 минут. Байден заверил Зеленского в поддержке проводимых в стране реформ, а также сообщил, что у него «есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее».

Как говорится в заявлении Белого дома, «президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму».