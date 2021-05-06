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СК начал проверку после взрыва снаряда времен ВОВ под Волгоградом

В Волгоградской области проведут доследственную проверку по факту взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны, в результате которого погибли два человека. Об этом РБК сообщил областное управление Следственного комитета (СК).

« По данному факту <...> незамедлительно организована доследственная проверка», — отмечается в сообщении.

Под Волгоградом при взрыве снаряда времен ВОВ погибли два человека
Общество

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что погибшие в составе поискового отряда «Память» приехали из Оренбургской области. Они проводили раскопки на высоте Огуречная примерно в 30 км от поселка Самофаловка Городищенского района, когда боевой снаряд времен ВОВ сдетонировал. Находившиеся рядом 15-летний подросток и мужчина получили смертельные травмы.

«Волгоград Онлайн» уточнял, что погибшему мужчине было 60 лет. После инцидента губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о проверке всех поисковых отрядов, работающих в регионе, и временно приостановил их деятельность.

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