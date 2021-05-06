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Синоптики предупредили москвичей о грозах и сильном ветре

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве и Подмосковье в ближайшие часы будет гроза, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня ожидается очень теплая погода — плюс 17–19 градусов. В атмосфере неустойчивость, и условия для грозовой деятельности существуют. Некоторым жителям Москвы и Московской области удастся увидеть грозы», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в пятницу в Москве вновь начнет холодать. «На Москву будет оказывать влияние циклон, который начинает формироваться на западе. Завтра, 7 мая, ночные температуры — плюс 5–7 градусов. Днем будет без осадков — плюс 14–16 градусов. 8 мая будет дождливо, днем — до плюс 12–14 градусов. 9 мая по области — кратковременные дожди, ночью они возможны и в Москве, днем в столице будет преимущественно без осадков. Температура ночью будет плюс 3–5 градусов, ночью — плюс 11–12 градусов. Заметное улучшение погоды будет уже после 9 мая. Все эти дни будет ветрено: 7 мая будут порывы до 15 м/с, 8 и 9 мая — до 17 м/c», — уточнил синоптик.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве сегодня ожидается усиление ветра, а также ливневые дожди.

«В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться теплым сектором североатлантического циклона, а вечером — влиянием его холодного атмосферного фронта, поэтому в небе появятся башенки мощных кучево-дождевых облаков, местами переходящие в грозовое состояние, зарядят ливневые дожди, усилится ветер до штормовых показателей. Но столбики термометров успеют подняться до климатической нормы мая — в Москве сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди, местами, возможно, с грозой. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, порывами до 17–22 м/с. В столице днем плюс 17–19 градусов, в Подмосковье — от плюс 15 градусов до плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст.», — сообщил Тишковец.

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Накануне о сильных порывах ветра (до 20 м/с) предупреждали спасатели. Представители МЧС рекомендовали автомобилистам соблюдать дистанцию, а также не парковать машины рядом с деревьями. Спасатели также советовали пешеходам избегать шатких конструкций.

Из-за непогоды в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности. Такой же уровень опасности объявлен и во всех других регионах Центрального федерального округа. Единственным исключением, судя по сайту Гидрометцентра, стала Тверская область.

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