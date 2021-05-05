В Самарской области сгорели 14 дачных домов

Фото: МЧС России

В Самарской области в результате пожара сгорели 14 дачных строений. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Представители МЧС получили сообщение о возгорании в садово-дачном товариществе «Металлист» в муниципальном районе Волжский накануне. Спустя пять с половиной часов пожар локализовали на площади 2 га. К шести утра его ликвидировали, сообщили в МЧС.

Для тушения пожара привлекали 136 человек и 44 единицы техники. В МЧС отметили, что пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова — пожар № 2.

За последние пять дней, как отмечается на сайте местного главка МЧС, произошло 142 техногенных пожара, при этом в жилом секторе — 51. Большинство таких происшествий, как отмечают спасатели, случились в результате неконтролируемого пала сухой травы — 128 пожаров на общей площади 3,49 га.