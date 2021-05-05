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В Самарской области сгорели 14 дачных домов

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Самарской области в результате пожара сгорели 14 дачных строений. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Представители МЧС получили сообщение о возгорании в садово-дачном товариществе «Металлист» в муниципальном районе Волжский накануне. Спустя пять с половиной часов пожар локализовали на площади 2 га. К шести утра его ликвидировали, сообщили в МЧС.

Для тушения пожара привлекали 136 человек и 44 единицы техники. В МЧС отметили, что пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова — пожар № 2.

В ангарах в Самарской области произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м
Общество
Фото:МЧС РФ

За последние пять дней, как отмечается на сайте местного главка МЧС, произошло 142 техногенных пожара, при этом в жилом секторе — 51. Большинство таких происшествий, как отмечают спасатели, случились в результате неконтролируемого пала сухой травы — 128 пожаров на общей площади 3,49 га.

В МЧС подчеркнули, что в регионе в ближайшие дни сохранится сухая теплая погода, без осадков, а значит, и риски возникновения пожаров будут выше. «Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые граждане продолжают сжигать мусор и сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации», — добавили в МЧС.

Месяц назад в Самарской области произошел еще один крупный пожар. Тогда он случился в городе Кинель на территории двух ангаров. Пожар распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м. К тушению привлекали два пожарных поезда. В результате происшествия один человек пострадал, его доставили в больницу.

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