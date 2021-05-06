Собянин пообещал привести в порядок 137 московских поликлиник

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К 2023 году в Москве будут реконструированы 137 поликлиник, находящихся в самом плохом состоянии, а позднее — еще около 200 поликлиник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, половина поликлиник в маленьких районах города построена 50–60 лет назад, а еще треть больниц построена 20–40 лет назад.

«В этом году мы уже запустили 11 поликлиник после реконструкции», — объявил мэр. Он объяснил, что была произведена смена фасадов зданий, больницы наполнили новыми коммуникациями, внутренней отделкой, медицинским оборудованием, логистикой по расположению разных служб по этажам.

Мэр добавил, что в каждой поликлинике установлено новое диагностическое оборудование: УЗИ, офтальмологическое, оториноларингологическое.