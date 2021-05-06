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Общество ,  
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Собянин пообещал привести в порядок 137 московских поликлиник

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

К 2023 году в Москве будут реконструированы 137 поликлиник, находящихся в самом плохом состоянии, а позднее — еще около 200 поликлиник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, половина поликлиник в маленьких районах города построена 50–60 лет назад, а еще треть больниц построена 20–40 лет назад.

«В этом году мы уже запустили 11 поликлиник после реконструкции», — объявил мэр. Он объяснил, что была произведена смена фасадов зданий, больницы наполнили новыми коммуникациями, внутренней отделкой, медицинским оборудованием, логистикой по расположению разных служб по этажам.

Мэр добавил, что в каждой поликлинике установлено новое диагностическое оборудование: УЗИ, офтальмологическое, оториноларингологическое.

Собянин также рассказал про чат-боты, где пациент может записать свои жалобы перед приемом врача, который впоследствии на их основе с помощью искусственного интеллекта ставит диагноз, направляет на лабораторные исследования, выписывает электронный рецепт.

«Подсказки искусственного интеллекта попадают на 85% в точку при постановке диагноза», — отметил Собянин.

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В Москве голосовой бот соберет жалобы на здоровье перед приемом терапевта
Технологии и медиа
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

В апреле заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о запуске пилотного проекта голосового бота, который соберет жалобы на здоровье перед приемом терапевта. Голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта будет принимать телефонные звонки и без участия операторов записывать на прием, переносить, отменять запись и обзванивать пациентов с напоминанием о приеме.

Сергей Собянин мэр Москвы поликлиники Москва
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