Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве

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Представители МЧС предупредили москвичей об усилении в четверг ветра до 20 м/с. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

«В связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12 до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали автомобилистам в связи с такой погодой снижать скорость движения, а также стараться увеличивать дистанцию от машин, которые двигаются впереди. Парковать автомобили необходимо, как отметили в МЧС, вдали от деревьев.

Пешеходам спасатели рекомендовали избегать рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться от непогоды под деревьями.