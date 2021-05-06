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В Петербурге задержали мастера по ремонту домофонов за кражу у блокадницы

Видео: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Видео: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Video

Полиция в Петербурге задержала мужчину, назвавшегося мастером по ремонту домофонов, который украл 60 тыс. руб у 84-летней женщины. Об этом сообщили РБК в пресс-служба Главного управления МВД по региону.

В пресс-службе сообщили, что в Выборгском районе на улице Шателена к 84-летней жительнице Петербурга пришел мужчина, который представился мастером по ремонту домофонов. Он сообщил, что домофон работает с неполадками, и сымитировал ремонт устройства. Женщина вышла из квартиры к соседке, так как засомневалась в квалификации мастера.

Как рассказали в полиции, пока ее не было, мужчина украл сумку, в которой были наличные деньги и банковская карта с номером пин-кода, и покинул квартиру. Позже преступник снял с карты женщины 60 тыс. руб.

Также в сумке было удостоверение ветерана войны, потерпевшая оказалась жительницей блокадного Ленинграда.

Женщина обратилась в полицию 3 мая. Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК (кража). По данным полиции, подозреваемый потратил украденные деньги на отдых с друзьями.

У пенсионерки в Москве украли сейф с почти 16 млн руб.
Общество
Главное управление МВД РФ по Москве

В августе 2020 года в Москве у пенсионерки украли сейф, в котором находилось 15,8 млн руб. Неизвестные проникли в квартиру потерпевшей в ночь с 14 на 15 августа «путем отжатия окна» и скрылись вместе с сейфом. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Санкт-Петербург ГУ МВД по Петербургу кража новости
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