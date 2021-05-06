Болгария возобновила прием документов на визы в Москве

Консульская служба при посольстве Болгарии в Москве возобновляет прием документов для получения виз, сообщается на сайте дипломатического представительства.

С 1 мая вступил в силу приказ министерства здравоохранения республики, согласно которому граждане стран ЕС, стран Шенгенской зоны, граждане России и еще ряд лиц могут въехать в Болгарию при предъявлении сертификата о вакцинации против коронавируса (въезд разрешается не ранее, чем через 14 дней после введения последней дозы; список вакцин, одобренных болгарским Минздравом, включает российскую вакцину «Спутник V»).

Другой вариант — предъявление отрицательного результата ПЦР-теста или быстрого антигенного теста — для тех, кто переболел COVID-19.

Ранее Болгария объявила об открытии с 1 мая туристического сезона. Для отдыха в стране необходимо сделать прививку против коронавируса или сдать анализы на COVID-19, сообщали власти.