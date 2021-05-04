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В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра

В Москве объявлен желтый уровень опасности, следует из информации на сайте Гидрометцентра.

Причиной стали сильные порывы ветра. Его скорость в Москве и Московской области достигает 15-17 м/с. Согласно прогнозам Гидрометцентра, в столице в таком состоянии погода продержится до 13:00 мск. В Подмосковье — до 12:00 мск.

Желтый уровень опасности объявлен почти во всех регионах Центрального федерального округа. Исключение составили Ярославская, Калужская и Тульская области, где никаких проблем не наблюдается.

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Кроме того, Гидрометцентр заявляет об оранжевом уровне опасности в Тверской области — там, кроме порывистого ветра, ожидается паводок. Согласно прогнозу, такое состояние погоды продержится в регионе до полночи.

Ранее, 2 мая, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал переменчивую погоду в Москве и Подмосковье. По его словам, изменения связаны с приходом средиземноморского циклона, который должен принести в столицу интенсивные дожди. При этом температура повысится до 19 градусов тепла, сказал Вильфанд.

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