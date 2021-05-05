Умер игравший вместе с Пьером Ришаром актер Дмитрий Черных

Дмитрий Черных (Фото: theatre-atx.ru)

В Москве умер актер театра и кино, музыкант, композитор и продюсер Дмитрий Черных. Об этом написал в Facebook его друг, актер Виталий Скородумов.

«Дмитрия Евгеньевича Черныха не стало. Господи, помилуй... О времени и месте отпевания напишу, как узнаю», — говорится в публикации.

Ранее артист попал в реанимационное отделение госпиталя для больных COVID-19, пишет «Комсомольская правда — Саратов». Отмечается, что он перенес заболевание коронавирусом, а также проходил лечение от онкологии, что привело к сильному ослаблению организма. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь актера не удалось.

Дмитрий Черных родился 30 ноября 1962 года. В 1982 году он окончил Саратовское театральное училище им. Слонова и работал в местном театре «Академия театральных художеств». Саратовский портал «Взгляд-инфо» пишет, что Черных работал на радио, а позже создал свой продюсерский центр. В городе он представлял свои творческие проекты — «Институт хорошего настроения», барабанное шоу «Выкидоны», Comic Jazz Babel и другие.