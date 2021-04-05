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В ангарах в Самарской области произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В городе Кинель Самарской области начался пожар на территории двух ангаров, который распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м. О возгорании сообщило МЧС по региону.

«В 18:30 5 апреля 2021 [года] в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании ангарного типа по адресу: г.о. Кинель, ул. Промышленная, 6А. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — пожар № 3», — говорится в сообщении.

Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС указало, что площадь возгорания выросла с 200 кв. м до 1,2 тыс. кв. м.

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В региональной прокуратуре указали, что пожар произошел в производственном помещении по переработке автомобильной резины. Один человек пострадал. Его доставили в больницу.

Издание «Самара Онлайн» со ссылкой на очевидцев сообщило о частичном обрушении ангаров. Издание указывает, что к 21:23 дальнейшее распространение пожара удалось остановить.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

По данным МЧС, к тушению пожара привлекли 60 человек и 17 единиц техники. Среди них — два пожарных поезда.

пожар Самарская область ангар
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