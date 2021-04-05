В ангарах в Самарской области произошел пожар на площади 1,2 тыс. кв. м

Фото: МЧС РФ

В городе Кинель Самарской области начался пожар на территории двух ангаров, который распространился на площадь 1,2 тыс. кв. м. О возгорании сообщило МЧС по региону.

«В 18:30 5 апреля 2021 [года] в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании ангарного типа по адресу: г.о. Кинель, ул. Промышленная, 6А. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова — пожар № 3», — говорится в сообщении.

Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС указало, что площадь возгорания выросла с 200 кв. м до 1,2 тыс. кв. м.

В региональной прокуратуре указали, что пожар произошел в производственном помещении по переработке автомобильной резины. Один человек пострадал. Его доставили в больницу.