В Зеленогорске объявили траур по погибшим в горах Бурятии туристам

Мэрия закрытого административно-территориального образования Зеленогорск в Красноярском крае объявила траур по трем погибшим из-за лавины в Бурятии туристам. Об этом говорится на сайте городской администрации.

«Объявлен день траура. Отменены развлекательные мероприятия, приспущен флаг города», — уточняется в сообщении.

Погибшие туристы были членами зеленогорского клуба спортивного туризма «Фирн». Мэрия выразила соболезнования их близким.

Группа зеленогорских туристов из пяти человек 3 мая попала под снежную лавину на перевале Горелова в Тункинском районе Бурятии. Выжили только двое. МЧС отмечало, что туристы шли по труднодоступной местности от устья реки Буговек до устья реки Белый Иркут, чтобы подняться на вершину Мунку-Сардык Саянских гор.