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В горах Бурятии под снежной лавиной погибли три человека

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Тункинском районе Бурятии три человека из туристической группы погибли в результате схода снежной лавины. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС Бурятии.

«Двоих еще утром госпитализировали в Иркутск, тела остальных трех погибших также были доставлены в Иркутск», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, 2 мая группа туристов из пяти человек из Красноярского края вышла на маршрут по труднодоступной местности от устья реки Буговек до устья реки Белый Иркут, чтобы подняться на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Третьего мая с гор сошла лавина и накрыла группу туристов на перевале Горелова вблизи села Монды. В итоге из пяти человек выжили двое.

При сходе лавины в Бурятии погиб человек
Общество
Фото:МЧС России

В горы вылетел вертолет спасателей, которые эвакуировали выживших членов группы. В пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций уточняли, что два спасателя на вертолете Ми-8 эвакуировали двух пострадавших в шоковом состоянии и с признаками обморожения верхних конечностей.

В МЧС сообщили, что группа туристов перед выходом на маршрут зарегистрировалась 21 апреля 2021 года.

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В пресс-службе Тункинского следственного отдела Следственного комитета России по Бурятии сообщили о проведении проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия. Также будет назначено судебно-медицинское исследование тел погибших туристов для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Бурятия ГУ МЧС России Следственный комитет России снежная лавина новости
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СК начал проверку по факту гибели туриста из-за схода лавины в Бурятии
Общество
При сходе лавины в Бурятии погиб человек
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