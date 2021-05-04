В горах Бурятии под снежной лавиной погибли три человека

Фото: МЧС России

В Тункинском районе Бурятии три человека из туристической группы погибли в результате схода снежной лавины. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС Бурятии.

«Двоих еще утром госпитализировали в Иркутск, тела остальных трех погибших также были доставлены в Иркутск», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, 2 мая группа туристов из пяти человек из Красноярского края вышла на маршрут по труднодоступной местности от устья реки Буговек до устья реки Белый Иркут, чтобы подняться на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Третьего мая с гор сошла лавина и накрыла группу туристов на перевале Горелова вблизи села Монды. В итоге из пяти человек выжили двое.

В горы вылетел вертолет спасателей, которые эвакуировали выживших членов группы. В пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций уточняли, что два спасателя на вертолете Ми-8 эвакуировали двух пострадавших в шоковом состоянии и с признаками обморожения верхних конечностей.