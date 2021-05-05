Путин наградил сотрудников Роспотребнадзора Москвы за борьбу с COVID

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении работников Роспотребнадзора Москвы за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Замначальника территориального отдела Роспотребнадзора по Москве Ирину Алексееву наградили орденом Пирогова. Тот же орден получили заместители начальников территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в ЦАО Ирина Глебовна, в ВАО — Елена Зарецкая и Ольга Каньшина, в САО — Юрий Куприн, в ЗАО — Людмила Мироненко.

Ранее Путин наградил за борьбу с COVID-19 более 200 медицинских работников. Они получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Еще трем медикам присвоены почетные звания заслуженного работника здравоохранения России. Десятки врачей, фельдшеров и медсестер также получили почетную грамоту президента и его благодарность.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского — новые награды, учрежденные Путиным летом 2020 года. Они названы в честь знаменитых медиков, жизнь которых была связана с Крымом и военными действиями.