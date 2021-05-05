Аналитики сообщили о резком росте продаж жестких дисков и накопителей

Внутренний твердотельный накопитель (SSD) (слева внизу) (Фото: Wei Leng Tay / Bloomberg)

В России в апреле в 2,5 раза выросли продажи жестких дисков и накопителей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

«Эксперты Яндекс.Маркет. Аналитики заметили резкий всплеск спроса на жесткие диски и накопители в российских онлайн-магазинах. Аналитики сравнили продажи в период 21–30 апреля с 11–20 апреля 2021 года», — сообщили в компании.

По данным экспертов, с 21 апреля продажи внутренних жестких дисков выросли в 2,5 раза, внешних жестких дисков и SSD — в 1,6 раза, а внутренних твердотельных накопителей (SSD) — в 1,4 раза.

При этом в «Яндексе» отметили, что в денежном выражении продажи в категории «внутренние жесткие диски» выросли более чем в 4 раза.