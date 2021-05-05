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Аналитики сообщили о резком росте продаж жестких дисков и накопителей

Внутренний твердотельный накопитель (SSD) (слева внизу)
Внутренний твердотельный накопитель (SSD) (слева внизу) (Фото: Wei Leng Tay / Bloomberg)

В России в апреле в 2,5 раза выросли продажи жестких дисков и накопителей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

«Эксперты Яндекс.Маркет. Аналитики заметили резкий всплеск спроса на жесткие диски и накопители в российских онлайн-магазинах. Аналитики сравнили продажи в период 21–30 апреля с 11–20 апреля 2021 года», — сообщили в компании.

По данным экспертов, с 21 апреля продажи внутренних жестких дисков выросли в 2,5 раза, внешних жестких дисков и SSD — в 1,6 раза, а внутренних твердотельных накопителей (SSD) — в 1,4 раза.

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

При этом в «Яндексе» отметили, что в денежном выражении продажи в категории «внутренние жесткие диски» выросли более чем в 4 раза.

«Мы связываем этот всплеск с выходом криптовалюты Chia. Текущая динамика онлайн-продаж показывает, что россияне активно расширяют дисковое пространство для майнинга новой криптовалюты. При этом они не только покупают новые жесткие диски и накопители, но и выбирают более дорогие варианты с большим объемом памяти», — отмечает Илья Зинченко, руководитель сервиса Яндекс.Маркет Аналитика.

Ранее аналитики Boston Consulting Group (BCG) выяснили, что в 2026 году на электромобили придется более половины мировых продаж легковых машин.

По данным BCG, в период пандемии коронавируса доля мирового рынка электромобилей увеличилась до 12% в 2020 году (годом ранее она составила 8%). В 2025 году автомобили с нулевым выбросом углекислого газа, включая транспортные средства, работающие на топливных элементах, составят 47% новых машин, продаваемых по всему миру, считают аналитики.

диски «Яндекс.Карты» Аналитики эксперты
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