Посольство России назвало вызов посла в МИД Франции демаршем

Посольство Российской Федерации во Франции (Фото: Ambassade de Russie en France / Flickr)

Вызов российского посла в Министерство иностранных дел Франции является частью согласованного странами Евросоюза демарша. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Париже, передает «РИА Новости».

«Вызов посла России во Франции в МИД страны, является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российский посол дал все разъяснения по этому поводу и отметил, что ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц.

Ранее российского посла Алексея Мешкова вызвали во французский МИД в связи с мерами Москвы в отношении европейских представителей. Послу также была выражена озабоченность мерами по ограничению Россией найма сотрудников в дипломатические представительства. Указ об этом был подписан российским президентом Владимиром Путиным 23 апреля.