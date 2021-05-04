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Высылки дипломатов ,  
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Посольство России назвало вызов посла в МИД Франции демаршем

Посольство Российской Федерации во Франции
Посольство Российской Федерации во Франции (Фото: Ambassade de Russie en France / Flickr)

Вызов российского посла в Министерство иностранных дел Франции является частью согласованного странами Евросоюза демарша. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Париже, передает «РИА Новости».

«Вызов посла России во Франции в МИД страны, является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российский посол дал все разъяснения по этому поводу и отметил, что ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц.

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Ранее российского посла Алексея Мешкова вызвали во французский МИД в связи с мерами Москвы в отношении европейских представителей. Послу также была выражена озабоченность мерами по ограничению Россией найма сотрудников в дипломатические представительства. Указ об этом был подписан российским президентом Владимиром Путиным 23 апреля.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало санкционный список из восьми граждан Евросоюза, которым будет запрещен въезд на территорию России. Введение санкций стало ответом на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении россиян 2 и 22 марта 2021 года. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ответные меры России неприемлемыми и лишенными юридических оснований.

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